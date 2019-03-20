После того, как девушка начала кричать и звать на помощь, к ней подбежали местные жители и отобрали у мужчины похищенное. Злоумышленнику удалось скрыться с места...

«Оперативники УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами ОМВД России по району Алексеевский задержали подозреваемого в разбоях», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о разбое в отношении несовершеннолетней. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что к 16-летней девушке у одного из домов на Ярославской улице подошёл неизвестный и, угрожая предметом, похожим на нож, забрал сотовый телефон и деньги. После того, как девушка начала кричать и звать на помощь, к ней подбежали местные жители и отобрали у мужчины похищенное. Злоумышленнику удалось скрыться с места.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на Маломосковской улице. Им оказался ранее судимый 41-летний приезжий.Установлена причастность подозреваемого ещё к одному аналогичному эпизоду противоправной деятельности. Злоумышленник напал на Дмитровском шоссе на 34-летнюю москвичку и также, угрожая предположительно ножом, похитил сумку с личными вещами и денежными средствами.По данным фактам следствием Останкинского МРСО СУ по СВАО ГСУ СК РФ по г. Москве и ОМВД России по району Северный возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29