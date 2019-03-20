Женщина рассказала что к ней в квартиру пришел незнакомый мужчина, представился сотрудником организации по проверке прибор учета утечки газа...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Зюзино задержали 20-летнего приезжего, подозреваемого в краже у пенсионерки.В дежурную часть с заявлением о краже обратилась 72-летняя женщина. Она рассказала, что к ней в квартиру на Каховской улице пришел незнакомый мужчина, представился сотрудником организации по проверке прибора учета утечки газа и предложил заменить старое оборудование на новое. Пенсионерка согласилась, а когда мужчина ушел, обнаружила, что из квартиры пропали 600 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Дорожной улице. Установлено, что мужчина, не являясь сотрудником организации по установке оборудования, пришел в квартиру пенсионерки, воспользовался тем, что женщина отвлеклась, похитил денежные средства и скрылся с места происшествия.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Зюзино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56