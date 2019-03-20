Петр Порошенко хотел залить центр Киева кровью. В Верховной
раде раскрыли подробности неудавшейся провокации, подготовленной президентом.
Петр Порошенко хотел залить центр Киева кровью. В Верховной
раде раскрыли подробности неудавшейся провокации, подготовленной президентом.
Выступая в парламенте депутат Виталий Куприй раскрыл
сенсационные подробности масштабной бойни, которую хотел устроить в центре Киева
украинский президент. Народный избранник узнал об этом со слов бывшего сотрудника
спецслужб и бойца батальона "Азов" Сергея Сановского.
Он рассказал о том, что в 2017 году его пытались вербовать
для участия в специально организованных массовых беспорядках. План разработал по
поручению начальник контрразведки СБУ Алексей Петров.
В центре Киева полиция должна была применить оружие в ответ
на провокации националистов. Несколько человек были бы убиты, после чего власть
получала карт-бланш на зачистку всего оппозиционного поля. Для этого были
задействованы люди не только из СБУ, но и главный военный прокурор Анатолий
Матиос, утверждал депутат, ссылаясь на слова своего собеседника.
Для выполнения самой грязной работы вербовались участники и
ветераны так называемой антитеррористической операции, имеющие проблемы с алкоголем. За десять тысяч долларов они должны
были выйти на акцию радикалов и подогреть протесты против режима Порошенко.
Не исключено, что перед президентскими выборами достоянием
журналистов и общественности станут и другие факты тайных планов власти,
которые ударят по рейтингу Петра . Пока что действующий глава
государства занимает второе место в предвыборной гонке (14% избирателей готовы
проголосовать за президента), но он безнадежно отстал от вырвавшегося вперед Владимира
Зеленского (у актера 34% поддержки электората). Выборы намечены на 31 марта, в
них примут участие 39 кандидатов.