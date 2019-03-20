Петр Порошенко хотел залить центр Киева кровью. В Верховной раде раскрыли подробности неудавшейся провокации, подготовленной президентом.

Петр Порошенко хотел залить центр Киева кровью. В Верховнойраде раскрыли подробности неудавшейся провокации, подготовленной президентом.Выступая в парламенте депутат Виталий Куприй раскрылсенсационные подробности масштабной бойни, которую хотел устроить в центре Киеваукраинский президент. Народный избранник узнал об этом со слов бывшего сотрудникаспецслужб и бойца батальона "Азов" Сергея Сановского.Он рассказал о том, что в 2017 году его пытались вербоватьдля участия в специально организованных массовых беспорядках. План разработал попоручению начальник контрразведки СБУ Алексей Петров.В центре Киева полиция должна была применить оружие в ответна провокации националистов. Несколько человек были бы убиты, после чего властьполучала карт-бланш на зачистку всего оппозиционного поля. Для этого былизадействованы люди не только из СБУ, но и главный военный прокурор АнатолийМатиос, утверждал депутат, ссылаясь на слова своего собеседника.Для выполнения самой грязной работы вербовались участники иветераны так называемой антитеррористической операции, имеющие проблемы с алкоголем. За десять тысяч долларов они должныбыли выйти на акцию радикалов и подогреть протесты против режима Порошенко.Не исключено, что перед президентскими выборами достояниемжурналистов и общественности станут и другие факты тайных планов власти,которые ударят по рейтингу Петра . Пока что действующий главагосударства занимает второе место в предвыборной гонке (14% избирателей готовыпроголосовать за президента), но он безнадежно отстал от вырвавшегося вперед ВладимираЗеленского (у актера 34% поддержки электората). Выборы намечены на 31 марта, вних примут участие 39 кандидатов.