Россия виновата в медленном развитии Киевского метрополитена. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время визита на строительство участка Сырецко-Печерской линии. Но попытки парализовать работу метро и жизнь города точно провалились, - уверен он.

Россия виновата в медленном развитии Киевского метрополитена. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время визита на строительство участка Сырецко-Печерской линии.По его словам, киевская подземка не работала лишь однажды – с 18 по 20 февраля 2014 года. В этот момент на майдане Незалежности шли беспорядки. Но, по мнению украинского лидера, это было начало "российской агрессии"."И, конечно, она затормозила планы развития киевского метро", — пожаловался Порошенко.Кроме того, за 2014 год поступило более 200 сообщений о заложенных бомбах в киевском метро. Правда, Порошенко не уточнил, сделали ли это тоже российские власти."Но подчеркиваю, что попытки парализовать работу метро и жизнь города точно провалились. Мы научились противостоять агрессии и на поле боя, и в Киеве", — заключил он.Ранее Порошенко уже обвинял Россию во вмешательстве в президентские выборы, войне в Донбассе, а также в бедности украинцев.