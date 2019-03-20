Посетитель букмекерской конторы в казахском Актау стал главным героем вооруженного ограбления, хотя он и пальцем не пошевелил, поскольку крепко спал. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленников и полное бездействие клиента.

Посетитель букмекерской конторы в казахском Актау стал главным героем вооруженного ограбления, хотя он и пальцем не пошевелил, поскольку крепко спал. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленников и полное бездействие клиента.Нападение произошло около семи часов утра 18 марта: в салон ворвался вооруженный обрезом молодой человек и потребовал отдать ему всю наличность. Первый кассир быстро рассталась со всей наличностью, после чего пришла очередь второй сотрудницы. Она оказалась построптивей и попыталась вырвать у налетчика оружие, но безуспешно, зато за это время она успела нажать тревожную кнопку.Все нюансы ограбления прошли мимо лежавшего на диване посетителя — он отдался во власть Морфея и не заметил ни угроз преступников, ни возни у кассы, ни криков сотрудниц. Немногим позже его посвятили во все обстоятельства, тем паче предполагаемых грабителей — а их было трое — схватили недалеко от букмекерской конторы, когда они пытались скрыться на машине.Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.