Три легковых автомобиля и автобус стали участниками аварии в Санкт-Петербурге, произошедшей по вине почувствовавшего себя плохо за рулем мужчины. Момент столкновения на проспекте Обуховской Обороны под путепроводом над Обводным каналом сняла камера регистратора.

Три легковых автомобиля и автобус стали участниками аварии в Санкт-Петербурге, произошедшей по вине почувствовавшего себя плохо за рулем мужчины. Момент столкновения на проспекте Обуховской Обороны под путепроводом над Обводным каналом сняла камера регистратора.На кадрах видно, как в 08:45 утра 20 марта темный Ford пересек две полосы, выехал на "встречку", протаранил еще один Ford, после чего зацепил "Жигули", вылетел с дороги и снес рекламный щит. После удара в бок первую легковушку развернуло на проезжей части, и она врезалась в рейсовый автобус."Приходил в себя и сразу уходил обратно, пахло ацетоном, возможно, диабет", — рассказал один из очевидцев, описывая состояние виновника аварии. Позже его доставили в больницу.Движение по проспекту в одну сторону было полностью заблокировано на протяжении пары часов.