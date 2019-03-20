Британский бизнес мог бы принять участие в реализации российских национальных проектов, считает президент РФ Владимир Путин.

Британский бизнес мог бы принять участие в реализации российских национальных проектов, считает президент РФ Владимир Путин.Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства проинформировал мировую общественность в ходе встречи с представителями деловых кругов Великобритании.Он рассказал собравшимся, что в рамках национальных проектов в РФ планируется вложить сотни миллиардов долларов в развитие наиболее важных секторов экономики и социальной сферы, подчеркнув, что уверен в том, что английские компании тоже могли бы поучаствовать в этой работе, благо рынок довольно большой.Путин отметил, что реализация нацпроектов откроет значительные возможности для бизнеса, в том числе и для британских коммерсантов, которых он пригласил также принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году.