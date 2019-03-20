Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины 73-летнего Радована Караджича, которого Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге в 2016 году присудил к 40 годам тюрьмы за военные преступления 1992-1995 годов.

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины 73-летнего Радована Караджича, которого Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге в 2016 году присудил к 40 годам тюрьмы за военные преступления 1992-1995 годов.Как передает РИА Новости, данный вердикт огласил председательствующий судья Ван Пруссе Йонсен.Радован Караджич — психиатр по образованию, был президентом Республики Сербской в 1992-1996 годах.После того, как Босния и Герцеговина объявила в 1992 году о выходе из состава Югославии, в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года.По оценкам экспертов, в ходе вооруженного конфликта погибли около 100 тысяч человек.После окончания войны, Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге обвинил Караджича и генерала Младко Радича в военных преступлениях, в геноциде мусульманского и хорватского населения Боснии и выдал ордер на их арест.На протяжении 12 лет Караджичу удавалось успешно скрываться от международного трибунала. В 2008 году он был арестован сербскими властями в Белграде и экстрадирован в Гаагу. На судебных заседаниях он заявил о своей невиновности.