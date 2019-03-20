Полузащитник сборной России и Спартака Роман Зобнин перенес операцию на правой руке. Футболист сможет вернуться на поле через 4-5 недель.

Полузащитник сборной России и "Спартака" Роман Зобнин перенес операцию на правой руке. Футболист сможет вернуться на поле через 4-5 недель.Роман получил травму в матче с "Зенитом". На следующей день, когда футболист уже прибыл в расположение сборной России, у Зобнина была выявлена травма кисти.В среду в одном из госпиталей Министертва обороны Роману Зобнину была проведена операция — остеосинтез третьей пястной кости кисти титановой пластиной.