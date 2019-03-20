В четверг сборная России по футболу проведет первый отборочный матч чемпионата Европы 2020. Наша команда сыграет в Брюсселе со сборной Бельгии. Стало известно, что не сможет выйти на поле нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку.

В четверг сборная России по футболу проведет первый отборочный матч чемпионата Европы 2020. Наша команда сыграет в Брюсселе со сборной Бельгии. Стало известно, что не сможет выйти на поле нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку.Лукаку получил повреждение в матчах за свой клуб "Манчестер Юнайтед". Ромелу прибыл в расположение национальной сборной, но вскоре покинул команду. Бельгийцам придется выступать без своего сильнейшего нападающего.Ромелу Лукаку – не единственная потеря бронзовых призеров чемпионата мира. Не смогут выйти на поле против россиян защитник Тома Менье и полузащитник Мусса Дембеле.