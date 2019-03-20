Росрыболовство реконструирует причалы в мурманском порту. Проект предполагает создание на этой территории современного терминала для обслуживания промысловых судов и доставки рыбной продукции с Дальнего Востока. Об этом рассказал замруководителя федерального агенства Василий Соколов.

Росрыболовство реконструирует причалы в мурманском порту. Проект предполагает создание на этой территории современного терминала для обслуживания промысловых судов и доставки рыбной продукции с Дальнего Востока. Об этом рассказал замруководителя федерального агенства Василий Соколов на международном форуме "Рыболовство в Арктике"."Сейчас мы ищем возможности финансирования модернизации первого грузового участка", — уточнил Василий Соколов.В настоящий момент у всех причалов ограничена работоспособность. В планах ведомства — с помощью спрямления причального фронта выйти на глубины до пятнадцати метров. Это позволит получить глубоководные причалы протяженностью более 530 метров."Результатом модернизации причалов и прибрежных объектов в мурманском порту станет современный портовый терминал, который будет обслуживать рыбопромысловые суда", — отметил замруководителя Росрыболовства.Терминал планируют использовать для транспортировки рыбы с Дальнего Востока в центральную часть страны. Маршрут будет проходить по Северному морскому пути. Об это сообщает ГТРК "Мурман" со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства по рыболовству.