В японской Сайтаме стартовал чемпионат мира по фигурному катанию. Завершили короткую программу спортивные пары. Впереди российский дуэт Евгения Тарасова – Владимир Морозов.

В японской Сайтаме стартовал чемпионат мира по фигурному катанию. Завершили короткую программу спортивные пары. Впереди российский дуэт Евгения Тарасова – Владимир Морозов.Евгения и Владимир безупречно выполнили короткую программу, получив оценку 81,21 балла. Российские фигуристы установили мировой рекорда. Бывшие рекордсмены – пара из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цуном на втором месте с результатом 79,24. Третьими идут также китайцы Пэн Чэн/Цзинь Ян (75,51).Наталья Забияко/Александр Энберт получили от судей 73,96 балла и занимают четвертое место. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский идут на шестой строчке с результатом 69,99. Спортсмены выступят с произвольной программой в четверг.