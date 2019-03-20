Сборная России по футболу прибыла в Брюссель, где в четверг сыграет отборочный матч чемпионата Европы 2020 со сборной Бельгии. В среду наши футболисты провели тренировку на стадионе имени короля Бодуэна.

Сборная России по футболу прибыла в Брюссель, где в четверг сыграет отборочный матч чемпионата Европы 2020 со сборной Бельгии. В среду наши футболисты провели тренировку на стадионе имени короля Бодуэна.В Брюссель приехали 25 игроков. Все прибывшие футболисты приняли участие в занятиях, которые проводил главный тренер Станислав Черчесов. Тренерский штаб определится с составом в день матча.Не смогут сыграть с командами Бельгии и Казахстана два футболиста "Спартака" – защитник Илья Кутепов и полузащитник Роман Зобнин. Кутепову придется пройди обследование, а Зобнину предстоит операция на кисти.