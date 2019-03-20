Перед тем как попасть в больницу, порноактриса опубликовала пост на очень интимную тему. Пользователи соцсети возмутились фривольными рассуждениями, которые позволила себе Елена Беркова.
Перед тем как попасть в больницу, порноактриса опубликовала пост на очень интимную тему. Пользователи соцсети возмутились фривольными рассуждениями, которые позволила себе Елена Беркова.
Экс-участница "Дома-2"
предложила подписчикам порассуждать о проблемах в сексе. "Эякуляция без оргазма, или как такое возможно?!.. Мужчины, признавайтесь, с вами случались
такие ситуации…?" – написала Елена Беркова. При этом она подробнейшим образом
развила данную тему.
Народ заклевал порнозвезду за такую публикацию. "Какой
оргазм, какая эякуляция? Лена, Пост идет Великий, ты же в
прорубь окунулась на Крещение, окстись!", "О ребенке лучше бы думала... чмо", – накинулись на 34-летнюю
знаменитость фолловеры. Однако странно, что они не были
готовы увидеть подобные посты на странице Елены Берковой.
Справедливости ради стоит
отметить, что большинство комментаторов не были столь критичны и справились
о здоровье артистки кино для взрослых. Они поинтересовались, что случилось с , почему она попала в больницу и как чувствует себя сейчас.
Ранее пиар-директор
порноактрисы Максим Клименко сообщил, что девушка госпитализирована из-за того,
что у нее случился обморок. Он предположил, что причиной могло стать
переутомление. Мужчина отметил, что в последнее время
работала по 15 часов.