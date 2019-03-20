Порноактриса опубликовала перед тем, как попасть в больницу, пост на очень интимную тему. Пользователи соцсети возмутились слишком фривольным рассуждения, которые позволила себе Елена Беркова.
Порноактриса опубликовала перед тем, как попасть в больницу, пост на очень интимную тему. Пользователи соцсети возмутились слишком фривольным рассуждения, которые позволила себе Елена Беркова.
Экс-участница "Дома-2"
предложила подписчикам порассуждать о проблемах сексе. "Эякуляция без оргазма
или как такое возможно?!.. Мужчины, признавайтесь, с вами случались
такие ситуации…?" – написала Елена Беркова. При этом она подробнейшим образом
развила данную тему.
Народ заклевал порнозвезду за такую публикацию. "Какой
оргазм, какая эякуляция? Лена, Пост идет Великий, ты же в
прорубь окунулась на Крещение, акстись!", "О ребенке лучше бы думала... чмо", – накинулись на 34-летнюю
знаменитость фолловеры. Однако, справедливости ради, странно, что они не были
готовы увидеть подобные посты на странице Елены Берковой.
Справедливости ради стоит
отметить, что большинство комментаторов остались не были столь критичны и справились
о здоровье артистки кино для взрослых. Они поинтересовались, что случилось с , почему она попала в больницу, и как чувствует себя сейчас.
Ранее пиар-директор
порноактрисы Максим Клименко сообщил, что девушка госпитализирована из-за того,
что у нее случился обморок. Он предположил, что причиной могло стать
переутомление. Мужчина отметил, что в последнее время
работала по 15 часов.