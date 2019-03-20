Порноактриса опубликовала перед тем, как попасть в больницу, пост на очень интимную тему. Пользователи соцсети возмутились слишком фривольным рассуждения, которые позволила себе Елена Беркова.

Порноактриса опубликовала перед тем, как попасть в больницу, пост на очень интимную тему. Пользователи соцсети возмутились слишком фривольным рассуждения, которые позволила себе Елена Беркова.Экс-участница "Дома-2"предложила подписчикам порассуждать о проблемах сексе. "Эякуляция без оргазмаили как такое возможно?!.. Мужчины, признавайтесь, с вами случалисьтакие ситуации…?" – написала Елена Беркова. При этом она подробнейшим образомразвила данную тему.Народ заклевал порнозвезду за такую публикацию. "Какойоргазм, какая эякуляция? Лена, Пост идет Великий, ты же впрорубь окунулась на Крещение, акстись!", "О ребенке лучше бы думала... чмо", – накинулись на 34-летнююзнаменитость фолловеры. Однако, справедливости ради, странно, что они не былиготовы увидеть подобные посты на странице Елены Берковой.Справедливости ради стоитотметить, что большинство комментаторов остались не были столь критичны и справилисьо здоровье артистки кино для взрослых. Они поинтересовались, что случилось с , почему она попала в больницу, и как чувствует себя сейчас.Ранее пиар-директорпорноактрисы Максим Клименко сообщил, что девушка госпитализирована из-за того,что у нее случился обморок. Он предположил, что причиной могло статьпереутомление. Мужчина отметил, что в последнее времяработала по 15 часов.