Известный актер Станислав Садальский ошарашен планами сына своей подруги Татьяны Васильевой. 40-летний мужчина сильно исхудал и мечтает о талии, как у его мамы.

Известный актер Станислав Садальский ошарашен планами сынасвоей подруги Татьяны Васильевой. 40-летний мужчина сильно исхудал и мечтает оталии, как у его мамы.опубликовал фотографию сильнопохудевшего 40-летнего Филиппа в Instagram. Актер признает, что может ошибаться – но все же емукажется, что подобные издевательства над своим телом могут быть опасны."Ошарашил, когда заявил – я хочу,чтобы талия была как умамы... И что поразительно, почти достиг результата, только личико стало...просто кожа и кость.... Уже опасно, вам не кажется?", – интересуетсяСадальский мнением подписчиков. При этом, отмечает актер, Татьяна Васильеварадуется успехам своего отпрыска.известен своими резкими комментариями вадрес российских звезд. Так, на днях артист прокомментировал сообщения о "покушении"на Филиппа Киркорова. Фигурант по делу заявил, что заказчиком покушения былМаксим Галкин. Однако Садальский заявил, что Галкин не мог придумать такой план– он, по мнению актера, "тупой". Для разработки истории с участиембывшего супруга Аллы Пугачевой нужны недюжинные способности – какими, по мнениюартиста, обладает Филипп Киркоров.известен также довольно жестокими розыгрышами, которые он устраивает своимдрузьям. Татьяна Васильева как-то рассказывала, что актер поделился в соцсетяхее неудачной фотографией с бутылкой в руках, сопроводив снимок призывом кспасению артистки от алкоголизма. Васильева плакала два дня, однако потом СтаниславСадальский своими милыми шутками восстановил их отношения, напоминает "Газета.ру".