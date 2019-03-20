Известный актер Станислав Садальский ошарашен планами сына
своей подруги Татьяны Васильевой. 40-летний мужчина сильно исхудал и мечтает о
талии, как у его мамы.
Известный актер Станислав Садальский ошарашен планами сына
своей подруги Татьяны Васильевой. 40-летний мужчина сильно исхудал и мечтает о
талии, как у его мамы.
опубликовал фотографию сильно
похудевшего 40-летнего Филиппа в Instagram. Актер признает, что может ошибаться – но все же ему
кажется, что подобные издевательства над своим телом могут быть опасны.
"Ошарашил, когда заявил – я хочу,чтобы талия была как у
мамы... И что поразительно, почти достиг результата, только личико стало...
просто кожа и кость.... Уже опасно, вам не кажется?", – интересуется
Садальский мнением подписчиков. При этом, отмечает актер, Татьяна Васильева
радуется успехам своего отпрыска.
известен своими резкими комментариями в
адрес российских звезд. Так, на днях артист прокомментировал сообщения о "покушении"
на Филиппа Киркорова. Фигурант по делу заявил, что заказчиком покушения был
Максим Галкин. Однако Садальский заявил, что Галкин не мог придумать такой план
– он, по мнению актера, "тупой". Для разработки истории с участием
бывшего супруга Аллы Пугачевой нужны недюжинные способности – какими, по мнению
артиста, обладает Филипп Киркоров.
известен также довольно жестокими розыгрышами, которые он устраивает своим
друзьям. Татьяна Васильева как-то рассказывала, что актер поделился в соцсетях
ее неудачной фотографией с бутылкой в руках, сопроводив снимок призывом к
спасению артистки от алкоголизма. Васильева плакала два дня, однако потом Станислав
Садальский своими милыми шутками восстановил их отношения, напоминает "Газета.ру".