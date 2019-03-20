Похоронившая мужа Игоря Малашенко, Божена Рынска находится в состояние сильнейшего стресса, с которым с трудом справляется. Меж тем, парапсихолог Магадалена Белая уверена, что жизнь обозревательницы постепенно наладится, в этом ей помогут близкие люди.

Похоронившая мужа Игоря Малашенко, Божена Рынска находится всостояние сильнейшего стресса, с которым с трудом справляется. Меж тем, уверена, что жизнь обозревательницы постепенно наладится, вэтом ей помогут близкие люди."Всю жизнь она ходит по тонкому льду – на грани! Поступки,слова, часто необдуманные и вызваны ее меланхоличной и эмоциональной натурой. Исейчас вокруг нее будет настоящий пир во время чумы! Очень многонедоброжелателей будут делать все, чтобы использовать ее нынешнее состояние итрагедию в собственных интересах", – рассудила целительница.По словам Магадалены, Божена задумывается о мести.Журналистка знает, кто виновен в смерти ее супруга. "Она считает, что могли, ноне сделали ничего, когда это было нужно. И скорее всего, она будет мстить", -отметила парапсихолог.Белая уверена, что будущее журналистки зависит только от близких.Экстрасенс видит рядом с Боженой двух женщин: "Одна из них сильная, твердая исможет ей помочь психологически, и оградить от шума и публики".Магдалена советует Рынской довериться близким людям, обратитьсяк психологу, а также уйти из публичного пространства на полгода. "Она сменит страну и долгое время о ней ничего не будетизвестно. И с ней постоянно будут находится две женщины, которым реально посилам ее спасти", – отмечает Белая.Меж тем, Магадалена считает, что журналистка не должнасидеть в заточении. Она может найти себе занятие по душе, а также сменить кругобщения. Новые знакомства сулят Рынской большие перемены. Сбежавшая за рубежБожена встретит человека, который изменит ее жизнь, она буквально отогреется в его объятиях."Есть мужчина, который ее в будущем вытянет и из близкогоможет перерасти во что-то больше. Боженане останется одна. Но пока она в коконе своей боли и потерянной единственнойлюбви. Ее спасет смена страны, отстранение и сжигание мостов. И ей это вполнепо силам, потому что в ней всегда был и есть тот самый жесткий стерженьпобедителя", – рассудила Белая.