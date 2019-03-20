Похоронившая мужа Игоря Малашенко, Божена Рынска находится в
состояние сильнейшего стресса, с которым с трудом справляется. Меж тем, парапсихолог Магадалена Белая уверена, что жизнь обозревательницы постепенно наладится, в
этом ей помогут близкие люди.
Похоронившая мужа Игоря Малашенко, Божена Рынска находится в
состояние сильнейшего стресса, с которым с трудом справляется. Меж тем, уверена, что жизнь обозревательницы постепенно наладится, в
этом ей помогут близкие люди.
"Всю жизнь она ходит по тонкому льду – на грани! Поступки,
слова, часто необдуманные и вызваны ее меланхоличной и эмоциональной натурой. И
сейчас вокруг нее будет настоящий пир во время чумы! Очень много
недоброжелателей будут делать все, чтобы использовать ее нынешнее состояние и
трагедию в собственных интересах", – рассудила целительница.
По словам Магадалены, Божена задумывается о мести.
Журналистка знает, кто виновен в смерти ее супруга. "Она считает, что могли, но
не сделали ничего, когда это было нужно. И скорее всего, она будет мстить", -
отметила парапсихолог.
Белая уверена, что будущее журналистки зависит только от близких.
Экстрасенс видит рядом с Боженой двух женщин: "Одна из них сильная, твердая и
сможет ей помочь психологически, и оградить от шума и публики".
Магдалена советует Рынской довериться близким людям, обратиться
к психологу, а также уйти из публичного пространства на полгода. "Она сменит страну и долгое время о ней ничего не будет
известно. И с ней постоянно будут находится две женщины, которым реально по
силам ее спасти", – отмечает Белая.
Меж тем, Магадалена считает, что журналистка не должна
сидеть в заточении. Она может найти себе занятие по душе, а также сменить круг
общения. Новые знакомства сулят Рынской большие перемены. Сбежавшая за рубеж
Божена встретит человека, который изменит ее жизнь, она буквально отогреется в его объятиях.
"Есть мужчина, который ее в будущем вытянет и из близкого
может перерасти во что-то больше. Божена
не останется одна. Но пока она в коконе своей боли и потерянной единственной
любви. Ее спасет смена страны, отстранение и сжигание мостов. И ей это вполне
по силам, потому что в ней всегда был и есть тот самый жесткий стержень
победителя", – рассудила Белая.