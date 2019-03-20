Владимир Зеленский сделал неожиданное признание. Оказывается, шоумен был готов отказаться от участия в президентских выборах, если бы его коллега по цеху Святослав Вакарчук участвовал в предвыборной кампании.

Владимир Зеленский сделал неожиданное признание.Оказывается, шоумен был готов отказаться от участия в президентских выборах,если бы его коллега по цеху Святослав Вакарчук участвовал в предвыборнойкампании.Если бы Вакарчук был кандидатом, я бы уступил ему, сказал Зеленский.Об участии солиста группы "Океан Эльзы" в президентских выборах на Украинеговорили еще в 2017 году, тогда он пользовался достаточно высокой поддержкойэлектората.По данным опросов, два года назад Вакарчук набирал 12,3 %поддержки избирателей. У действующего главы государства Петра Порошенко тогдабыл примерно такой же уровень поддержки, как и сейчас – 13,2 %, а у экс-премьераЮлии Тимошенко – 12,9%.Святослав Вакарчук был активным участником Евромайдана. Впервыеон появился в центре Киева после первой попытки разгона митингующих в ноябре2013 года, позже выступал на майдане, исполняя свои песни.Между тем на днях стало известно, что у Владимира Зеленскогоначались серьезные финансовые проблемы. СМИ писали, что сбежавший в Израиль олигархИгорь Коломойский отказался от своего политического проекта в самыйответственный момент и перестал выделять деньги на предвыборную кампанию Зеленского.На этом неудачи Зеленского не закончились: видеосервис YouTube заблокировал канал артиста.Утверждалось, что публикуемые там ролики дезинформируют пользователей и содержатспам.До выборов президента Украины остается менее двух недель,голосование запланировано на 31 марта. В рейтингах популярности первое местозанимает актер Владимир Зеленский, на второй позиции – действующий главагосударства Петр Порошенко, третье место у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.