Владимир Зеленский сделал неожиданное признание.
Оказывается, шоумен был готов отказаться от участия в президентских выборах,
если бы его коллега по цеху Святослав Вакарчук участвовал в предвыборной
кампании.
Владимир Зеленский сделал неожиданное признание.
Оказывается, шоумен был готов отказаться от участия в президентских выборах,
если бы его коллега по цеху Святослав Вакарчук участвовал в предвыборной
кампании.
Если бы Вакарчук был кандидатом, я бы уступил ему, сказал Зеленский.
Об участии солиста группы "Океан Эльзы" в президентских выборах на Украине
говорили еще в 2017 году, тогда он пользовался достаточно высокой поддержкой
электората.
По данным опросов, два года назад Вакарчук набирал 12,3 %
поддержки избирателей. У действующего главы государства Петра Порошенко тогда
был примерно такой же уровень поддержки, как и сейчас – 13,2 %, а у экс-премьера
Юлии Тимошенко – 12,9%.
Святослав Вакарчук был активным участником Евромайдана. Впервые
он появился в центре Киева после первой попытки разгона митингующих в ноябре
2013 года, позже выступал на майдане, исполняя свои песни.
Между тем на днях стало известно, что у Владимира Зеленского
начались серьезные финансовые проблемы. СМИ писали, что сбежавший в Израиль олигарх
Игорь Коломойский отказался от своего политического проекта в самый
ответственный момент и перестал выделять деньги на предвыборную кампанию Зеленского.
На этом неудачи Зеленского не закончились: видеосервис YouTube заблокировал канал артиста.
Утверждалось, что публикуемые там ролики дезинформируют пользователей и содержат
спам.
До выборов президента Украины остается менее двух недель,
голосование запланировано на 31 марта. В рейтингах популярности первое место
занимает актер Владимир Зеленский, на второй позиции – действующий глава
государства Петр Порошенко, третье место у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.