Фотосессия туристов на популярном у клифф-джамперов месте -
Слезе Дьявола – едва не окончилась трагически. На позирующую девушку обрушилась
огромная волна.
Фотосессия туристов на популярном у клифф-джамперов месте -
Слезе Дьявола – едва не окончилась трагически. На позирующую девушку обрушилась
огромная волна.
Живописный вид, открывающийся со скалы со страшным
названием, привлекает сюда множество туристов. Однако обрыв опасен – что еще
раз подтвердило чрезвычайное происшествие.
Особенно сильная волна накатила в то время, когда туристка
позировала для фотографии у самого края обрыва. девушке повезло, что ее не
смыло в море. Остальные туристы в ужасе побежали прочь от обрыва, а девушка
отделалась царапинами и ссадинами. Это уже второй случай за этот месяц – в
прошлый раз смыло двух девушек, которые позировали в бикини, пишет Life.ru.