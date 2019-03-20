Фотосессия туристов на популярном у клифф-джамперов месте - Слезе Дьявола – едва не окончилась трагически. На позирующую девушку обрушилась огромная волна.

Фотосессия туристов на популярном у клифф-джамперов месте -Слезе Дьявола – едва не окончилась трагически. На позирующую девушку обрушиласьогромная волна.Живописный вид, открывающийся со скалы со страшнымназванием, привлекает сюда множество туристов. Однако обрыв опасен – что ещераз подтвердило чрезвычайное происшествие.Особенно сильная волна накатила в то время, когда туристкапозировала для фотографии у самого края обрыва. девушке повезло, что ее несмыло в море. Остальные туристы в ужасе побежали прочь от обрыва, а девушкаотделалась царапинами и ссадинами. Это уже второй случай за этот месяц – впрошлый раз смыло двух девушек, которые позировали в бикини, пишет Life.ru.