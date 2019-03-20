В Индонезии полицейские задержали одного и застрелили двух подозреваемых в нападении на пункт обмена валюты на Бали. Всего в бандгруппу входили семь человек, в том числе одна женщина. Все они, предположительно, являются гражданами России. Четверым удалось скрыться, полиция их ищет.

В Индонезии полицейские задержали одного и застрелили двух подозреваемых в нападении на пункт обмена валюты на Бали.Как пишет Bali Post, всего в эту бандгруппу входили семь человек. Все они, предположительно, являются гражданами России.Четверым бандитам удалось скрыться, полиция их ищет.Инцидент произошел 19 марта на юге популярного туристического острова, передает ТАСС.Как рассказали в полиции Бали, вооруженные огнестрельным и холодным оружием неизвестные в масках, среди которых была одна женщина, напали на обменный пункт и похитили около 63 тысяч долларов США.