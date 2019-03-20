Алена Водонаева фотографируется одна. Поклонники давно не видели совместных снимков телеведущей с мужем Алексеем Косинусом. Дотошные фанаты вдобавок заметили, что Алена появилась без обручального кольца – и заговорили о разводе звездной пары.

Алена Водонаева фотографируется одна. Поклонники давно невидели совместных снимков телеведущей с мужем Алексеем Косинусом. Дотошные фанатывдобавок заметили, что Алена появилась без обручального кольца – и заговорили оразводе звездной пары.появилась в программе "Тема дляосуждения" на Youtube-канале "Парк мамского периода". Поклонникизаметили, что на руке телеведущей нет обручального кольца. Вдобавок Алена вовремя программы подняла тему измен."Если бы я поймала за руку, то не простила. А если мнеизменяли, и я об этом не знаю... Что тут скажешь, молодцы, парни", – размышлялаВодонаева. Фанаты восприняли эти слова, как намек на семейные проблемы.и Алексей Косинус были давно знакомы, ониподдерживали дружеские отношения. Но полтора года назад музыкант неожиданно сделалведущей предложение руки и сердца, они сыграли свадьбу.О возможных проблемах в отношениях звездной пары поклонникиговорят уже несколько месяцев. Алена Водонаева везде появляется одна,совместных снимков с Алексеем, которых раньше было много в Instagram, давно нет. Откровенничать скем-либо о своей личной жизни Водонаева не желает и о муже ничего нерассказывает, пишет "Экспресс-газета".Недавно телеведущая и ее муж отписались друг от друга в Instagram, что дало очередной повод сделать предположение о проблемах в их семье. Однако представитель слухи о разводе пары опроверг. При этом стало понятно, что супруги сейчас не вместе – как сообщалось, Алена Водонаева в Москве, а Алексей – в Питере.