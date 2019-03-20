Алена Водонаева фотографируется одна. Поклонники давно не
видели совместных снимков телеведущей с мужем Алексеем Косинусом. Дотошные фанаты
вдобавок заметили, что Алена появилась без обручального кольца – и заговорили о
разводе звездной пары.
Алена Водонаева фотографируется одна. Поклонники давно не
видели совместных снимков телеведущей с мужем Алексеем Косинусом. Дотошные фанаты
вдобавок заметили, что Алена появилась без обручального кольца – и заговорили о
разводе звездной пары.
появилась в программе "Тема для
осуждения" на Youtube-канале "Парк мамского периода". Поклонники
заметили, что на руке телеведущей нет обручального кольца. Вдобавок Алена во
время программы подняла тему измен.
"Если бы я поймала за руку, то не простила. А если мне
изменяли, и я об этом не знаю... Что тут скажешь, молодцы, парни", – размышляла
Водонаева. Фанаты восприняли эти слова, как намек на семейные проблемы.
и Алексей Косинус были давно знакомы, они
поддерживали дружеские отношения. Но полтора года назад музыкант неожиданно сделал
ведущей предложение руки и сердца, они сыграли свадьбу.
О возможных проблемах в отношениях звездной пары поклонники
говорят уже несколько месяцев. Алена Водонаева везде появляется одна,
совместных снимков с Алексеем, которых раньше было много в Instagram, давно нет. Откровенничать с
кем-либо о своей личной жизни Водонаева не желает и о муже ничего не
рассказывает, пишет "Экспресс-газета".
Недавно телеведущая и ее муж отписались друг от друга в Instagram, что дало очередной повод сделать предположение о проблемах в их семье. Однако представитель слухи о разводе пары опроверг. При этом стало понятно, что супруги сейчас не вместе – как сообщалось, Алена Водонаева в Москве, а Алексей – в Питере.