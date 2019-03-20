В японском городе Сайтама проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Сборную России в этом году представляют фигуристки Евгения Медведева, Алина Загитова и Софья Самодурова. Пока поклонники первых двух спортсменок спорят, кому же удастся занять первое место, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая рассказала, на чьей стороне ее симпатии.

В японском городе Сайтама проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Сборную России в этом году представляют фигуристки Евгения Медведева, Алина Загитова и Софья Самодурова. Пока поклонники первых двух спортсменок спорят, кому же удастся занять первое место, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая рассказала, на чьей стороне ее симпатии.На странице в Instagram она разместила коллаж, в котором объединила фотографии всех представительниц России. На снимках девушки держат в руках медали. Ирина Слуцкая призналась, что уже устала от "прогнозов, раскладов и гаданий на кофейной гуще". По ее словам, каждая фигуристка "знает, на что способна".Двукратная чемпионка мира пожелала удачи всем российским спортсменкам. Она отметила, что нужно с понимаем отнестись к каждой участнице, ведь сейчас они защищают честь родной страны. Фигуристка верит, что им удастся занять призовые места. Тем не менее она отказалась ответить на вопрос, за кого из девушек она будет болеть."Переживаю и держу кулачки за всех троих. Ни пуха, ни пера. У вас все получится! Не надо ничего комментировать. А просто на минуточку подумайте о том, как им там не просто, и что они отстаивают честь нашей страны, как когда-то отстаивали ее мы", – поделилась своими мыслями Ирина Слуцкая.Накануне организаторы турнира в Японии объявили результаты жеребьевки стартовых номеров короткой женской программы. Первой Россию представит Софья Самодурова. Она будет выступать под 34-м номером. За ней следует , которая выйдет на лед 38-й. Последней короткую программу покажет Алина Загитова. Фигуристка выступит 40-й, передает .