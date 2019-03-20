В минувший вторник в Нижегородской области произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Волга ГАЗ-31105 и ВАЗ-2110. Погиб один из водителей, травмы получили еще два человека.

В минувший вторник в Нижегородской области столкнулись легковые автомобили "Волга" ГАЗ-31105 и ВАЗ-2110.Инцидент произошел 19 марта на трассе Красный мыс — Гнилицкие дворики: "Волга" вылетела на встречную полосу и совершила лобовое столкновение с "Ладой".На месте происшествия погиб 27-летний мужчина, находившийся за рулем ВАЗ-2110. Еще два человека получили травмы — 37-летняя пассажирка "Лады" и 65-летний водитель "Волги". Пострадавших доставили в больницу.