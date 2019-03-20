Настоящей весенней погоды в Москве и области стоит ждать только в начале апреля. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в столице есть признаки весны, однако снег лежать будет еще пять дней.

Настоящей весенней погоды в Москве и области стоит ждать только в начале апреля. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в столице есть признаки весны, однако снег лежать будет еще пять дней."Все мы ждем, через три недели в апреле будет гораздо веселее. Метеорологи приветствуют весенние настроения, но не стоит завышать ожидания, а то наступит разочарование. Мы живем на 55-й параллели земного шара, а не на 35-й", — сказал Вильфанд агентству "Интерфакс".Метеоролог отметил, что в ближайшие дни существенных и резких потеплений в Москве не ожидается, но к началу следующей недели снег сойдет.Ледоход и ледолом, традиционно ассоциирующиеся с весной, на притоках Москвы-реки и Оки начнутся в первых числах апреля.Днем температура в Московском регионе до 25-26 марта ожидается в районе +3,+5 градусов, ночью — около нуля или небольшой "минус", что на 2-3 градуса выше нормы.В четверг и в пятницу в Москве пройдет дождь со снегом, ожидается снижение атмосферного давления.В пятницу будет ветрено (13-15 м/с), пройдет небольшой атмосферный фронт. В выходные — облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки.