После того, как Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о расставании, гламурная блондинка стала посещать те же мероприятия, что и ее любовник, режиссер Константин Богомолов. А теперь они оказались сидящими по соседству на престижной церемонии.

После того, как Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о расставании, гламурная блондинка стала посещать те же мероприятия, что и ее любовник, режиссер Константин Богомолов. А теперь они оказались сидящими по соседству на престижной церемонии.Накануне, 19 марта, состоялась вторая международная музыкальная премия BraVo в области классической музыки. Ведущими мероприятия стали Елена Север и Игорь Верник. На сцену поднялись люди, продвигающие культуру – вручать и получать премии под звуки классики. Почетными гостями церемонии стали известные голливудские актеры Хелен Миррен и Джон Траволта, занявшие места в партере.Кстати, там же оказались и Ксения Собчак с Константином Богомоловым. опубликовал фотографии с мероприятия, причем режиссера сняли в тот момент, когда он совершенно влюбленным взглядом смотрел на гламурную блондинку, сидящую по соседству. По мнению репортеров, это оказался первый "официальный" выход в свет пары, тщательно скрывающей свои романтические отношения.О том, что Ксения Собчак и Максим Виторган расстались, стало известно в начале марта. "Мы довольно давно живем отдельно, каждый – своей жизнью. Пока мы жили вместе, сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущество, тем более ребенка, которого продолжаем растить как любящие его родители", – объявили, предположительно, бывшие супруги в социальной сети Instagram.В откровенном интервью Лере Кудрявцевой в шоу "Секрет на миллион" Ксения Собчак объяснила, что любовь никогда не проходит, но бывает так, что люди расходятся из-за потери любви. Телеведущая убеждена, что за отношения надо бороться, над ними следует работать. А если этого не происходит, то пара распадается. А еще, по словам Ксении Собчак, отношения рушатся, если кто-то из пары влюбляется в другого человека.