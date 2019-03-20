Елена Ваенга отменила несколько концертов. Представитель популярной исполнительницы сообщил, что ночью ей стало хуже.

Елена Ваенга отменила несколько концертов. Представитель популярной исполнительницы сообщил, что ночью ей стало хуже.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Елена Ваенга объявила об отмене четырех своих концертов из-за плохого самочувствия. Предполагается, что артистка не выступит в Самаре, Саратове, Сызрани и Волгограде.Журналисты связались с техническим директором Елены Ваенги Александром Дробышем, чтобы тот прокомментировал состояние артистки. "Она действительно заболела. Вчера на концерте ей было очень тяжело: проблемы с горлом, с вокалом, но она не стала отменять его. Ночью стало хуже", – рассказал Дробыш.Мужчина признался, что не знает, вызвали ли Елене Ваенге скорую помощь в связи с ухудшившимся состоянием. "Все случилось в шесть утра. Может быть, она не спала всю ночь. Я сегодня не видел Елену, поэтому не знаю, как она сегодня. Мы стараемся ее не дергать сейчас", – объяснил технический директор артистки.Однако он уточнил, что это болезненное состояние серьезно не влияет на жизнь Елены Ваенги. "Я так понимаю, что это не сильно влияет на общее самочувствие, а больше на голос. Опасности для жизни нет, просто нужно время на восстановление", – цитирует Александра Дробыша .По всей видимости, проблемы со здоровьем у Елены Ваенги начались еще несколько месяцев назад. Так, в ноябре 2018 года стало известно, что певица попала в больницу с болями.Что именно послужило причиной госпитализации, Елена Ваенга не уточнила.