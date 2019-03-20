Задержан 29-летний житель столицы. При осмотре гаража и личного автомобиля с оборудованными тайниками обнаружены пакеты с неизвестным веществом и таблетками общей массой более 6 кг...

«Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из Москвы и УФСБ России по г. Москве и Московской области пресечена противоправная деятельность 29-летнего жителя столицы, подозреваемого в контрабанде наркотических средств и психотропных веществ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина задержан в гаражном помещении, расположенном в поселении Мосрентген Новой Москвы, при сбыте наркотических средств и психотропных веществ. Выяснилось, что он находился в федеральном розыске с июля 2018 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 30 и статьей 228.1 УК РФ.«При осмотре гаража и личного автомобиля с оборудованными тайниками обнаружены пакеты с неизвестным веществом и таблетками. Согласно проведенному исследованию, изъятое является наркотическим средством – МДМА и психотропным веществом – амфетамином, общей массой более 6 кг», - рассказала Ирина Волк.«Органы предварительного следствия полагают, что задержанный приобретал наркотики в Королевстве Нидерландов и перевозил их через страны Евросоюза на территорию Троицкого и Новомосковского административного округа города Москвы. Затем он сбывал крупные партии неустановленным лицам», - добавила официальный представитель ведомства.Следственной частью УВД по ТиНАО г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 30, статьей 228.1 и статьей 229.1 УК РФ. Троицким районным судом города Москвы фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.