Полузащитник московского Спартака Фернандо восстановился после травмы бедра и в ближайшее время приступит к интенсивным тренировкам. Бразилец уже прибыл в расположение московского клуба.

Полузащитник московского "Спартака" Фернандо восстановился после травмы бедра и в ближайшее время приступит к интенсивным тренировкам. Бразилец уже прибыл в расположение московского клуба.Фернандо пропустил большую часть подготовительного периода и начало весенней части чемпионата из-за рецидива травмы бедра. Футболист прошел курс лечния в римской клинике и вернулся в команду. Однако по славам руководителя медицинского департамента "Спартака" Михаила Вартапетова, Фернандо необходимо набрать форму. Для этого он скоро приступит к интенсивным тренировкам.По словам Вартапетова, перенесший операцию на колене Самюэль Жиго тренируется в общей группе без ограничений. Георгий Мелкадзе должен вернуться в общую группу в конце марта, сообщает "Спорт-Экспресс". Восстановился Михаил Игнатов, несерьезной оказалась травма Николая Рассказова.