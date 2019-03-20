Дарига Назарбаева - старшая дочь Нурсултана Назарбаева – стала спикером сената парламента Казахстана. Ее кандидатура была предложена новым президентом страны Касымом-Жомартом Токаевым. Сенаторы поддержали ее избрание единогласно.

Дарига Назарбаева — старшая дочь Нурсултана Назарбаева – стала спикером сената парламента Казахстана.Ее кандидатура была предложена новым президентом страны Касым-Жомартом Токаевым на пленарном заседании палаты. По результатам тайного голосования все присутствовавшие 44 депутата единогласно проголосовали за ее избрание спикером. По конституции Республики Казахстан спикер Сената является вторым лицом в государстве, уточняет "Интерфакс".Сенатор Бырганым Айтимова отметила, что Дарига Назарбаева "всегда высоко и с трепетом относится ко всем вопросам, связанным с конкретными гражданами нашей страны", уделяет особое внимание уязвимым слоям населения."Комитет, который она возглавляет, всегда является активным. И мы за ней тоже пытаемся успевать, и она для нас является хорошим, добрым примером", — сказала Айтимова.19 марта Нурсултан Назарбаев сложил свои полномочия. Сегодня Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана. До этого он занимал пост председателя Сената парламента Казахстана. В числе его первых инициатив — переименовать Астану в Нурсултан, поставить в столице памятник Назарбаеву и переименовать центральные улицы всех областных городов в его честь.Дарига Назарбаева родилась 7 мая 1963 года в городе Темиртау. По образованию — историк, доктор политических наук. Владеет казахским, русским, английским, итальянским и немецким языками. Имеет двух сыновей и дочь. Кроме того, Дарига известна как певица.