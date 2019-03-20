Парламент Казахстана принял закон О внесении изменений и дополнений в Конституцию, предусматривающий внесение поправки касательно переименования Астаны в город Нурсултан.

Парламент Казахстана принял закон "О внесении изменений и дополнений в Конституцию", предусматривающий внесение поправки касательно переименования Астаны в город Нурсултан, передает "Интерфакс".По словам заместителя руководителя администрации президента Алии Ракишевой, проект направлен на изменение названия столицы Астана на Нурсултан.Первоначально правительство внесло предложение президенту Республики Казахстан о проведении республиканского референдума для внесения поправки в Конституцию об изменении названия столицы (Астана с казахского языка переводится "столица").Однако новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение направить данное предложение на рассмотрение парламента без вынесения на референдум.Как известно, Астана (ранее Целиноград, Акмола) стала столицей Казахстана вместо прежней — Алматы в декабре 1997 года по предложению Назарбаева.Уже не раз поступали предложения переименовать Астану в честь президента страны. Так, в 2008 году депутат мажилиса Сат Токпакбаев предложил переименовать столицу в Нурсултан, но глава государства не поддержал эту инициативу."Даже если депутаты примут такой закон, то он должен поступить ко мне на подпись. Я не сторонник переименования Астаны другим именем, тем более что речь идет о моей персоне", — сказал тогда Назарбаев.Он отметил, что решение о переименовании столицы "примет другое поколение".Ранее в среду Токаев предложил увековечить в названии столицы имя первого президента страны Нурсултана Назарбаева.