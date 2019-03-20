Соревнования проходили с 12 по 17 марта в г. Вологде. В них принял участие 401 сотрудник. Полицейские представили 51 команду МВД – УМВД по субъектам Российской Федерации...

Команда ГУ МВД России по г. Москве приняла участие в лично-командных чемпионатах МВД России по лыжным гонкам и служебному двоеборью. Соревнования проходили с 12 по 17 марта в г. Вологде. В них принял участие 401 сотрудник. Полицейские представили 51 команду МВД – УМВД по субъектам Российской Федерации.По результатам проведенных соревнований в общекомандном зачете места распределились следующим образом. В лыжных гонках 1 место заняла команда ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и ЛО. На 2 месте – представители МВД по Республике Татарстан. Почетную бронзу соревнований получила сборная ГУ МВД России по Красноярскому краю. Сотрудники ГУ МВД России по г. Москве завоевали в лыжных гонках 5 общекомандное место. В прошлом году столичные полицейские заняли 2 место в данном виде спорта.В результате сложнейшей борьбы в служебном двоеборье команда г. Москвы взошла на призовой пьедестал, удостоившись 3 места. 1 место заняла команда ГУ МВД России по Красноярскому краю, 2 место – МВД по Республике Башкортостан.В личном первенстве по лыжным гонкам лучший спортивный результат в команде ГУ МВД России по г. Москве показал капитан полиции Владимир Гарбузов, являющийся сотрудником УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве. Он завоевал 1 место и золотую медаль свободным стилем в возрастной группе старше 40 лет.УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве