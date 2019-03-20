Мужчина, проживающий в соседней комнате с потерпевшей, похитил у нее денежные средства...
Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы задержали подозреваемого в краже.
В отдел полиции обратилась 28-летняя женщина. Она рассказала, что из ее квартиры на Нелидовской улице пропали денежные средства и ювелирные изделия. Ущерб составил более 1,1 млн рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на 1-й Новокузьминской улице. Им оказался 37-летний мужчина, проживающий в соседней комнате с потерпевшей. Похищенным злоумышленник распорядился по собственному усмотрению.
По данному факту следствием Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Пресс-служба УВД по СЗАО
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