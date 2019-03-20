Мужчина, проживающий в соседней комнате с потерпевшей, похитил у нее денежные средства...

Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы задержали подозреваемого в краже.В отдел полиции обратилась 28-летняя женщина. Она рассказала, что из ее квартиры на Нелидовской улице пропали денежные средства и ювелирные изделия. Ущерб составил более 1,1 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на 1-й Новокузьминской улице. Им оказался 37-летний мужчина, проживающий в соседней комнате с потерпевшей. Похищенным злоумышленник распорядился по собственному усмотрению.По данному факту следствием Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56