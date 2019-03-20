Смерть Юлии Началовой стала той новостью, которая до глубины души поразила как преданных поклонников певицы, так и ее коллег по цеху. Родные, близкие и даже те, кто не часто пересекался с артисткой, поспешили выразить свои соболезнования, а обсуждение обстоятельств ее ухода из жизни стали темой многочисленных ток-шоу.

Смерть Юлии Началовой стала той новостью, которая до глубины души поразила как преданных поклонников певицы, так и ее коллег по цеху. Родные, близкие и даже те, кто не часто пересекался с артисткой, поспешили выразить свои соболезнования, а обсуждение обстоятельств ее ухода из жизни стали темой многочисленных ток-шоу.На телеканале "Россия 1" вышла программа Андрея Малахова "Прямой эфире" под заголовком "Последние 24 часа Юлии Началовой", посвященная памяти певицы. Однако некоторые зрители сочли, что это не проявление уважения к ушедшей артистке, а попытка привлечь зрителей за счет "горячей" темы без оглядки на моральные установки."С точки зрения рейтингов все понятно – смерть Началовой, программа по итогам этого трагического события, но Андрей, вы не ощущаете хотя бы чувства неловкости из-за этих программ? Ведь это же по сути пляски на костях, Юлю же пока еще даже не похоронили", – в разговоре с "Дни.ру" обратился член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян к ведущему "Прямого эфира" Андрею Малахову."Мне всегда неприятно видеть какую для себя нашел дорогу Малахов на нашем телевидении. Вроде программу на смерть Юлии Началовой снял он, а стыдно мне. Стыдно видеть на нашем ТВ подобные вещи. Приношу соболезнования родителям Юлии и ее ребенку", – подчеркнула Вадим Манукян.Ранее пользователи Сети, не стесняясь в выражениях, поделились своим возмущением по поводу "исследования" обстоятельств смерти артистки, которое устроил Андрей Малахов в программе "Прямой эфир" на канале "Россия 1". Шоумена назвали стервятником и трупным червем, который пляшет на костях умерших звезд и копается в их интимных тайнах.Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга. Врачи решили ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал – Юлия Началова скончалась.