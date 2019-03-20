Его не должно быть к 13 сентября

Его не должно быть к 13 сентябряВладимирский областной суд вынес решение о сносе самовольной постройки высотой почти в 8 метров в Суздале.В суде установили, что женщина владеет земельными участками, которые находятся в границах охранной зоны, в зоне исторической застройки города-музея. Территория участков - памятник археологии федерального значения «Культурный слой, валы, рвы Суздаля, X-XIII, XIV-XVII веков».В прошлом году гражданка возвела постройку на территории одного из участков с нарушением требований закона. Она не получила соглашения и согласование на строительство, перед началом работ не провела археологические раскопки, фундаментом нарушила культурный слой. А превышение предельной высоты постройки и наличие эркера не характерно для традиционных исторических построек древнего города и нарушает общий вид улицы.Высота дома – 7,80 метров при допустимых 4 м. Самовольную постройку в древнем городе должны снести к 13 сентября.