Нагнетение информационной истерии вокруг переправы через Керченский пролив продолжается. Украинские СМИ бросились цитировать инженера Георгия Росновского, который предупредил о железнодорожной катастрофе на Крымском мосту.

Нагнетение информационной истерии вокруг переправы через Керченский пролив продолжается. Украинские СМИ бросились цитировать инженера Георгия Росновского, который предупредил о железнодорожной катастрофе на Крымском мосту.В районе Керченского пролива очень плохие геологическиеусловия, отметил конструктор. По его словам, прочные грунты под Крымским мостомнаходятся очень глубоко, и чтобы сваи выстояли, их нужно вбивать еще глубже.Кроме того, там много грязевых вулканов, что также плоховлияет на опоры, передает слова Росновского украинское издание"Обозреватель". Издание "славится" частыми публикациями сомнительной информации пропереправу.Конструкцию Крымского моста инженер тоже назвал неудачной. "Оночень низкий и маленькие пролеты между опорами, что очень плохо в условияхпрохода льда, который будет постепенно избивать и раскачивать опоры", -пояснил комментатор.Он уверен: любой наклон поперечины переправы может привести к схождениюпоезда с рельсов. Нагрузка, которую многотонные составы будут оказывать наконструкцию Крымского моста, может повлиять на устойчивость его опор,утверждает Росновский.По его словам, максимальные нагрузки прописаны встроительных нормах при проектировании железнодорожных мостов. Однако в нашевремя документация порой составляется неграмотно, заключил инженер.К сообщениям украинских СМИ про следуетотноситься с настороженностью. В Незалежной смакуют любой негатив пропереправу, а для придания значимости распространяемой информации берут комментарииу экспертов, которые могут быть ангажированы в этом вопросе.Ну а пока украинцы захлебываются желчью, железнодорожнаячасть продолжает активно строиться. Первые поезда должны пройтипо переправе в конце 2019 года. Как сообщает , на железной дороге установятсканеры для определения груза и его массы.