Двухэтажное здание неплохо сохранилось

Двухэтажное здание неплохо сохранилосьВладимирский «Точмаш» выставил на продажу кафе «Почайка», находящееся недалёко от основной производственной площадки завода на улице Северной. Начальная цена, которую запросили владельцы - 68,1 млн рублей. Торги будут проводить на повышение. Вместе с зданием продают и земельный участок под ним.Напомним, кафе «Почайка» закрыли несколько лет. Однако двухэтажное здание неплохо сохранилось.Кроме того, «Точмаш» продал под застройку имущественный комплекс «Дальние погребки» и пытается продать основную производственную площадку завода.