Вступающий в должность президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу республики. Церемония принесения присяги состоялась в ходе совместного заседания двух палат парламента республики.

В Казахстане прошла церемония вступления в должность нового президента. Исполнять обязанности главы государства до следующих выборов будет спикер сената Касым-Жомарт Токаев. Прямую трансляцию церемонии вел телеканал "Россия 24".В ходе совместного заседания двух палат парламента республики Токаев принес присягу."Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", — сказал он.По окончании церемонии глава Центральной избирательной комиссии республики Берик Имашев вручил Токаеву удостоверение президента Казахстана.О передаче своих президентских полномочий Нурсултан Назарбаев сообщил 19 марта.Касым-Жомарт Кемелевич Токаев родился 17 мая 1953 года в Алматы. В 1970-м поступил в МГИМО, на 5-м курсе направлен на преддипломную практику в посольство СССР в КНР. В 1975 году поступил на службу в МИД СССР, работал в советском посольстве в Сингапуре. В 1992 году Токаев назначен заместителем министра иностранных дел Казахстана, через два года возглавил министерство.В 1999 году стал заместителем премьер-министра, а через полгода возглавил правительство. В 2002 — 2007 годах был государственным секретарем — министром иностранных дел.В 2011 году стал заместителем генсека ООН, гендиректором Отделения ООН в Женеве и личным представителем генсека организации на Конференции по разоружению. В 2013 году избран председателем Сената парламента Республики Казахстан.Токаев — доктор политических наук. Автор девяти книг и множества статей по вопросам международных отношений.