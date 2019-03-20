Водителей просят отнестись к временным неудобствам с пониманием

Водителей просят отнестись к временным неудобствам с пониманиемНа автодороге М-7 «Волга» в районе населённого пункта Ворша Владимирской области на период капитального ремонта временно сузят проезжую часть. ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород предупреждают, что с апреля на участке с 161+500 км по 163+778 км в Собинском районе введут ограничения.На этом участке проезжую часть сузят до двух полос (по одной в каждом направлении). Ширина каждой из полос будет равна 3,5 метра, максимально допустимая скорость на данном участке— 40 километров в час.Капремонт проводят с целью улучшения дорожного покрытия и повышения безопасности дорожного движения. В рамках ремонта планируют построить систему водоотвода и обустроить разворотную петлю. На участке установят новые дорожные знаки, барьер, а также обустроенные остановки общественного транспорта.Ограничения снимут сразу же после завершения ремонтных работ в начале сентября 2019 года. ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород просит водителей отнестись к временным неудобствам с пониманием.