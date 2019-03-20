За Станиславом Садальским закрепился имидж скандалиста. Однако все, кто знают его близко, говорят об известном артисте как о человеке с трепетной душой, всегда прийти на помощь. В Судьбе человека актер рассказывает о тяжелом детстве и о том, как юноше с собачьим прикусом помогла Алиса Фрейндлих.

За Станиславом Садальским закрепился имидж скандалиста, который нередко позволяет себе весьма едкие высказывания, в том числе и о коллегах. Однако на самом деле все, кто знают его близко, говорят об известном артисте как о человеке с трепетной душой, очень отзывчивом и готовом всегда прийти на помощь своим друзьям.Весельчак и балагур – таким он представляется и его поклонникам. Однако мало кто знает, каким трудным было детство Садальского.Ему было 12 лет, когда умерла мама. В "Судьбе человека" актер рассказал, что виной тому был отец, который избивал всю семью.После ее смерти отец сдал сыновей — Станислава и его младшего брата Сергея – в интернат. С тех пор отца он видел крайне редко.Однако в старших классах школы-интерната отец выразил желание отправить старшего сына в Нахимовское училище. Станислав же с детства мечтал стать актером. Тогда он украл из дома деньги и уехал поступать в театральный вуз в Москву, но везде провалился.Домой возвращаться было невозможно – отец мог избить сына "в смерть". Тогда он пошел разнорабочим на моторный завод в Ярославле, и хоть ненавидел физический труд, но трудился упорно – так, что даже получил значок "Ударник коммунистического труда".Все это время Станислав вспоминал слова членов приемной комиссии Ярославского театрального института о том, что "таких артистов не бывает". Забраковали его из-за "собачьего прикуса".Однако Станислав узнал, что в Питере есть актриса с таким же прикусом, как у него, и бросился к ней.Это была Алиса Бруновна Фрейндлих. Выслушав юношу, она сказала, что прикус у него больше, но попросила что-нибудь прочитать, а затем посоветовала вновь попробовать поступить в театральный. Сначала – в Москве, а если не получится, то возвращаться в Ленинград, где обещала свое содействие.Садальский признается, что премного благодарен известной актрисе, которая поддержала совсем незнакомого – "и к тому же "нахального" – юнца.В итоге Садальский поступил в ГИТИС, уже на первом курсе впервые снялся в кино, а после выхода фильма "Место встречи изменить нельзя", где искрометно сыграл вора-карманника Кирпича, стал известен всей стране.С тех пор его карьера пошла в гору. Артиста, несмотря на "собачий прикус", активно приглашали сниматься в кино, он стал востребованным театральным актером.Но в личной жизни Садальского в это же время происходили трагедии. Младший брат Сергей внезапно погиб в автокатастрофе.Не сложилась и семейная жизнь. Супруга – гражданка Финляндии, которая была старше Станислава на 15 лет, родила дочь, но брак быстро распался.Жена уехала на родину вместе с дочкой, и только два года назад, когда она умерла, Садальский с горечью узнал: всю жизнь жена жила воспоминаниями о нем.Несмотря на давний официальный развод, Садальский называет себя вдовцом, но не хочет раскрывать подробности своей короткой семейной жизни. На этот вопрос актер отвечает фразой из песни: "Ведь порою и молчанье нам дороже всяких слов".Почему у него не удалось наладить отношения с единственной дочерью? Почему Садальского терпеть не могли братья Вайнеры? Как он вспоминает совместную работу с Владимиром Высоцким? Что говорит о своем персонаже Кирпиче в знаменитом сериале? И какие наставления дала молодому тогда актеру перед смертью легендарная Вера Марецкая?Об этом и не только Станислав Садальский рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".