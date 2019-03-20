Подозреваемые направили в территориальный отдел по вопросам миграции 22 уведомления о прибытии уроженцев ближнего зарубежья.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Александровскому району выявлены очередные факты нарушения миграционного законодательства.Установлено, с апреля 2018 года 49-летняя жительница города Струнино направила в территориальный отдел по вопросам миграции в общей сложности восемь уведомлений о прибытии уроженцев ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своей квартире.Аналогичным образом 58-летний житель города Струнино с ноября 2018 года направил в территориальный отдел по вопросам миграции десять уведомлений о прибытии уроженцев ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своем доме, а 57 - летний безработный житель города Александров направил в территориальный отдел четыре уведомления.Намерения предоставить помещения для проживания иностранным гражданам, прибывшим в Россию на заработки, у подозреваемых не было.В настоящее время отделом дознания в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Санкцией данной статьи предусмотрено наказание как в виде крупного штрафа, так и реального лишения свободы.