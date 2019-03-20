Елена Беркова попала в больницу. О состоянии звезды фильмов для взрослых рассказал ее официальный представитель.

Елена Беркова попала в больницу. О состоянии звезды фильмов для взрослых рассказал ее официальный представитель.Елена Беркова была срочно госпитализирована после того, как потеряла сознание прямо у себя дома. К счастью, сейчас порноактриса пришла в себя. Об этом рассказал ее пиар-директор. "Она очень слаба. Нам сказали, единственное, что не волновать ее и рекомендовали не разрешать ей вставать с постели", – поведал официальный представитель Елены Берковой.По его словам, медики исключили эпилепсию. "Скорее всего, это из-за нарушений обмена веществ в головном мозге", – отметил пиарщик артистки. Говорят, в последние несколько месяцев Елена Беркова усиленно худела для съемок в новом шоу и работала по 15 часов в сутки.Перед тем как попасть в больницу, порноактриса опубликовала пост на очень интимную тему. Экс-участница "Дома-2" предложила подписчикам порассуждать о проблемах в сексе. "Эякуляция без оргазма, или как такое возможно?!.. Мужчины, признавайтесь, с вами случались такие ситуации…?" – написала Елена Беркова. При этом она подробнейшим образом развила данную тему.