У иркутского заместителя губернатора Дмитрия Чернышова, которого в регионе прозвали серым кардиналом обнаружилась недвижимость в Италии. Элитная вилла неподалеку от курортного Римини стоимостью в несколько сотен тысяч евро.

У иркутского заместителя губернатора Дмитрия Чернышова, которого в регионе прозвали серым кардиналом обнаружилась недвижимость в Италии. Элитная вилла неподалеку от курортного Римини стоимостью в несколько сотен тысяч евро.Трехэтажная вилла на виноградном холме с видом на живописные пейзажи. Место для своей итальянской дачи владелец выбирал со вкусом. Область известна своими сырами, вином и курортами. Обладатель роскошного особняка – серый кардинал Иркутской области.В маленькой итальянской деревушке Джеммано его знает едва ли не каждый прохожий. Дмитрия Чернышова из далекой Иркутской области здесь называют не иначе как "тот самый русский". Заместитель губернатора приезжает сюда летом вместе с семьей. А вот в родном сибирском городе чиновник не так популярен.В итальянской деревне Чернышов поселился не один. Соседний дом принадлежит его соратнику и руководителю корпорации по развитию Иркутской области Владимиру Перетолчину. К созданной структуре много вопросов у Счетной палаты и силовиков. Обнаруженные журналистами виллы в Италии вопросов только добавили.Официально коттедж в Италии оформлен на отца Чернышова. Однако, даже если сложить задекларированные доходы все членов семьи, на дом все равно не хватит. Но вопросы у губернатора Сергея Левченко к своему подчиненному, скорее всего, не возникнут. Дмитрия Чернышова называют серым кардиналом Иркутской области. Якобы именно в его руках настоящая власть в регионе.Против нескольких ставленников Чернышова сейчас возбуждены уголовные дела или ведутся проверки. Недвижимость в Италии теперь тоже может стать поводом для проверки уже самого заместителя губернатора.