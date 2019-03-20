У московского Зеленограда на записи камер видеонаблюдения попали кадры, как водитель иномарки выбросил из багажника собаку и поехал дальше. Дворняжка почти километр бежала за машиной, но не догнала и вернулась на место, где ее оставил хозяин, а потом сутки отказывалась от еды, не двигаясь с места.

У московского Зеленограда на записи камер видеонаблюдения попали кадры, как водитель иномарки выбросил из багажника собаку и поехал дальше. Дворняжка почти километр бежала за машиной, но не догнала и вернулась на место, где ее оставил хозяин.По словам местных жителей и рабочих, пес сидел без движения и ждал хозяина почти сутки, отказывался от еды и весь дрожал.Только спустя время работникам предприятия удалось завести его в сторожку.О происшествии стало известно зоозащитникам. Девушка по имени Анастасия, которая сейчас заботится о "зеленоградском Хатико" (как назвали собаку за ее верность хозяину, несмотря на его предательство), написала заявление в полицию.Кроме того, она смогла по номеру машины выяснить номер телефона хозяина брошенного пса, чтобы хотя бы узнать его кличку.Тот звонку был не рад, сообщил, что пса зовут Джекки, и "эта старая тварь" ему не нужна".Сайту "КП" Анастасия также рассказала, что после того, как она разместила в соцсетях информацию о несчастном Джекки, появились люди, которые хотят приютить жестоко преданного и брошенного пса.Зоозащитники также надеются, что хозяин собаки понесет наказание за жестокое обращение с животными.