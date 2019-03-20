Если Вы столкнулись с фактом вымогательства взятки, обратитесь с письменным или устным сообщением о готовящемся преступлении...

В Российской Федерации коррупция рассматривается, как серьезная угроза поступательному социально-экономическому развитию, оказывающая в разной степени негативное влияние на все сферы общественной жизни. Коррупция, серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и повышению эффективности национальной экономики, вызывает в обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам.В качестве основной проблемы при выявлении преступлений коррупционной направленности следует отметить высокую латентность противоправных деяний. Заинтересованность обеих сторон, использующих коррупционные связи должностных лиц, в целях извлечения личной выгоды осложняют получение информации о произошедшем коррупционном преступлении.Следует отметить, что основной массив преступлений, это так называемая «бытовая коррупция» в различных социальных сферах, с которой граждане сталкиваются повседневно.I. Медицина и образование.Граждане могут столкнуться с вымогательством взяток при получении какого-либо рода услуг в данных сферах.II. Повышенное внимание обращено к работе по пресечению фактов хищения бюджетных средств и получения взяток, так называемых «откатов», высокопоставленными должностными лицами.III. Получение незаконного денежного вознаграждения при осуществлении контрольно-надзорных функций, например, фальсификация актов проверок различного уровня, осуществление общего покровительства коммерческой и иной деятельности.IV. Коррупция в сфере миграции влечет возникновение рынка незаконных посреднических услуг в трудоустройстве иностранных граждан.V. Служба судебных приставов. Основные коррупционные темы недобросовестных сотрудников, это непринятие мер по исполнительному производству (листу) и соответственно неналожение ареста на имущество должника.VI. Налоговые органы. Недобросовестные сотрудники, входя в сговор с предпринимателями, за взятку, умышленно занижают расчетные суммы, тем самым снижая уровень налоговых сборов.Уважаемые граждане!Если Вы столкнулись с фактом вымогательства взятки, обратитесь с письменным или устным сообщением о готовящемся преступлении в любой отдел внутренних дел независимо от места и времени совершения преступления либо в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве по адресу: г. Москва, ул. Шаболовка, д.6, тел: 8-495-950-44-12, 8-495-950-44-40. Имейте в виду, что в обязательном порядке в отношении Вас будут применены меры безопасности.УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве