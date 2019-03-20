Указом украинского президента Петра Порошенко введены в действие новые антироссийские санкции. Решение о расширении санкционного списка принял накануне Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Указом украинского президента Петра Порошенко введены в действие новые антироссийские санкции. Решение о расширении санкционного списка принял накануне Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).Теперь антироссийские санкции Киева действуют в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, включая председателя Совета Федерации и депутатов Госдумы. Речь идет о лицах и организациях, участвовавших в строительстве транспортного перехода через Керченский пролив, имеющих отношение к инциденту с украинскими военными кораблями в Керченском проливе, организацией проведения выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса и в Крыму.Санкции также введены против лиц, распространяющих "издательскую продукцию антиукраинского содержания", а также "незаконно получивших и использующих музейное собрание", принадлежащее Украине. Также Киевом введены ограничительные меры против физических и юридических лиц, в отношении которых применили санкции ЕС, США и Канада.По предложению Нацбанка Украины также продлены санкции в отношении четырех банков с "капиталом государства-агрессора", передает "Интерфакс". В частности, в санкционный список повторно включены российские Сбербанк, Проминвестбанк, банк ВТБ и АО "БМ-2018". Санкции введены сроком на два года.Одновременно "в связи с достижением цели введения санкций" отменены ограничительные меры по восьми юрлицам, большинство из которых прекратили хозяйственную деятельность.В санкционном списке также фигурируют 11 российских издательств, в том числе ООО "Издательство"Эксмо", "Издательство АСТ". В отношении трех издательств — "ЛитРес", "Лабиринт.Ру" и "Рексофт" — санкции предусматривают и запрет предоставления провайдерами Интернета доступа пользователей к их сайтам — litres.ru, labirint.ru и ozon.ru.Киев также ужесточил санкции по отношению к "Яндексу": помимо блокировки активов, ограничения торговых операций, приостановки исполнения экономических и финансовых обязательств, для компании вводятся аннулирование или приостановление лицензий и разрешений, получение либо наличие которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.Под украинские санкции попали также три российских производителя крахмала и "Крымская страховая компания".