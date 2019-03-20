В Москве на 92-м году жизни скончался народный артист РФ актер Театра им. Моссовета Анатолий Адоскин. Дата и время прощания будут сообщены дополнительно.

В Москве скончался народный артист РФ, актер Театра имени Моссовета Анатолий Адоскин. Ему был 91 год. Дата и время прощания будут сообщены дополнительно.Анатолий Михайлович Адоскин родился 23 ноября 1927 года в Москве. Детство будущего артиста прошло во дворе дома, в котором жили артисты МХАТа, Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.В 1948 году Адоскин окончил студию при Театре имени Моссовета под руководством Юрия Завадского, сообщает ТАСС. После окончания студии приглашен в труппу театра. В 1961 году перешел в "Современник", но через семь лет вернулся и до конца жизни был актером Театра имени Моссовета. Исполнил роли в десятках спектаклей.Анатолий Адоскин также был известен как киноактер. Его дебютной работой стала роль Вали Жукова в фильме "Два капитана". Среди наиболее известных киноработ: Вадим Дементьев в комедии "Девчата", следователь Николай Нелюдов в фильме "Братья Карамазовы", Анатолий Сидоров в комедии "Семь стариков и одна девушка".Адоскин преподавал в Школе-студии МХАТ, занимался литературоведческой деятельностью, исследовал творчество Александра Пушкина.