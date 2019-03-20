Девушка и молодой человек задержаны в поселке Зюзельский Свердловской области по обвинению в убийстве четырех человек.

Девушка и молодой человек задержаны в поселке Зюзельский Свердловской области по обвинению в убийстве четырех человек.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в следственном управлении СКР по региону, подчеркнув, что задержание было произведено по горячим следам.По версии сотрудников Следственного комитета, криминальная пара утром 22 февраля 2019 года убила в одном из частных жилых домов мужчину 1989 года рождения, женщину 1974 года рождения, ее старшую дочь 1990 года рождения и мужа дочери 1990 года рождения.Как сообщил руководитель пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых, оба задержанных — молодой человек 1997 года рождения и девушка 1995 года рождения — являются супругами, которые нигде не работают.Правоохранительные органы считают, что массовое убийство произошло на почве неприязненных отношений.Задержанным предъявлено обвинение по статье "убийство", молодой человек арестован по представлению следствия. В отношении девушки материалы еще не рассмотрены служителями Фемиды.