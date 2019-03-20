УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Новосадовой Любови Борисовны...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Новосадовой Любови Борисовны, 1967 года рождения, которая 18 марта 2019 года выехала из г. Иваново в г. Москва и до настоящего времени ее местонахождение не известно.Приметы: на вид 52-54 года, рост 180 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы короткие темно-русые, коротко стриженые.Была одета: длинный пуховик черного цвета, черные сапоги, коричневую водолазку.Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 867-00-85 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-слжба УВД по ТиНАО8(999)010-51-79