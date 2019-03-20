УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Парамонова Николая Владимировича, 1964 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Парамонова Николая Владимировича, 1964 года рождения, который 18 марта 2019 года уехал на автомобиле из дома в поселении Киевский на работу и до настоящего времени его местонахождение не известно.Приметы: на вид 55 лет, рост 186 см, волосы седые-темные, плотного телосложения, глаза карие, носит очки.Был одет: черная кожаная куртка, черные брюки, черные ботинки.Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО8(999)010-51-79