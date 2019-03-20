В одном из районов аргентинской провинции Сан-Хуан пропал 5-летний Бенхамин Санчес. Мальчик исчез во время прогулки с родители. Его искали сутки. За это время ребенок прошел более 20 километров.

В одном из районов аргентинской провинции Сан-Хуан пропал 5-летний Бенхамин Санчес. Мальчик исчез во время прогулки с родители. Его искали сутки. За это время ребенок прошел более 20 километров, сообщает Clarin.Родители мальчика рассказали, что во время прогулки тот сначала начал отдаляться от мамы с папой, а затем вовсе пропал. Мать бросилась искать сына, но его нигде не было.Вскоре к поискам малыша подключились более тысячи человек, среди которых были пожарные, полицейские и волонтеры.Бенхамина Санчеса обнаружили лишь сутки спустя. Он был сильно обезвожен, но не ранен.Мальчик практически не пострадал, несмотря на резкие суточные перепады температур (от +30 градусов до нуля) и наличия в окрестностях опасных животных вроде пум, пауков, змей и скорпионов.